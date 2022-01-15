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Сегодня, 13:48

Миколенко рассказал, что советовался с Зинченко и Ярмоленко перед переходом в «Эвертон»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, что перед переходом в английский клуб советовался со своими соотечественниками Александром Зинченко («Манчестер Сити») и Андреем Ярмоленко («Вест Хэм»).

«Сейчас я чувствую огромную ответственность. После продажи Диня «Эвертон» остался с одним левым защитником. Все зависит от меня и от того, как я буду играть. Я должен показать, чего стою, сейчас я полностью сфокусирован на выполнении своей роли и том, чтобы показать все свои способности.

Вопрос о моем трансфере решился буквально за несколько дней, все получилось очень неожиданно. Никто не знал, даже среди членов моей семьи. Когда сделка была завершена, мои родители не верили, что это правда. Вот насколько мы были не готовы к хорошим новостям. Сейчас сбывается моя мечта. Я говорил с Зинченко и Ярмоленко перед переходом, они оба сказали мне, что АПЛ — это очень тяжелая лига, нужно на каждый матч выходить, как на последний. Важно быть психологически готовым. Зинченко отметил, что важно восстанавливаться после каждого матча из-за очень напряженного графика в Англии. Конечно же, я воспринял все советы очень серьезно», — приводит Liverpool Echo слова Миколенко.

Миколенко перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо» в начале января. Портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 23,5 миллиона евро.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/mykolekno-digne-everton-left-back-22747850

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Александр Зинченко
Андрей Ярмоленко
Футбол
ФК Эвертон
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 21 17 2 2 53-13 53
2
 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
13
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 - : -
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 - : -
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 - : -
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 - : -
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 - : -
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
16.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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