Миколенко рассказал, что советовался с Зинченко и Ярмоленко перед переходом в «Эвертон»

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, что перед переходом в английский клуб советовался со своими соотечественниками Александром Зинченко («Манчестер Сити») и Андреем Ярмоленко («Вест Хэм»).

«Сейчас я чувствую огромную ответственность. После продажи Диня «Эвертон» остался с одним левым защитником. Все зависит от меня и от того, как я буду играть. Я должен показать, чего стою, сейчас я полностью сфокусирован на выполнении своей роли и том, чтобы показать все свои способности.



Вопрос о моем трансфере решился буквально за несколько дней, все получилось очень неожиданно. Никто не знал, даже среди членов моей семьи. Когда сделка была завершена, мои родители не верили, что это правда. Вот насколько мы были не готовы к хорошим новостям. Сейчас сбывается моя мечта. Я говорил с Зинченко и Ярмоленко перед переходом, они оба сказали мне, что АПЛ — это очень тяжелая лига, нужно на каждый матч выходить, как на последний. Важно быть психологически готовым. Зинченко отметил, что важно восстанавливаться после каждого матча из-за очень напряженного графика в Англии. Конечно же, я воспринял все советы очень серьезно», — приводит Liverpool Echo слова Миколенко.

Миколенко перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо» в начале января. Портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 23,5 миллиона евро.