«Арсенал» попытается подписать Жоржиньо в случае неудачи с полузащитником «Брайтона» Кайседо

«Арсенал» попытается подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо в случае неудачи с трансфером хавбека «Брайтона» Кайседо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

«Челси» в свою очередь открыть для переговоров, но потребует крупную сумму, чтобы позволить Жоржиньо уйти за 6 месяцев до истечения действия его контракта.

31-летний итальянец бразильского происхождения в этом сезоне провел 25 матчей и забил 3 гола.