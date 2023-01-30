«Ноттингем Форест» опередил «Байер» в борьбе за подписание защитника «Атлетико» Фелипе

«Ноттингем Форест» опередил «Байер» в гонке за подписание защитника «Атлетико» Фелипе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter. В ближайшее время англичане объявят о сделке.

Мадридцы, в свою очередь, постараются подписать защитника «Лестера» Чаглара Союнджю до конца трансферного окна.

33-летний бразилец Фелипе в этом сезоне провел за «Атлетико» 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает летом 2023 года.