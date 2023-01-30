«Тоттенхэм» отдаст защитника Спенса в аренду в «Ренн»

«Тоттенхэм» отдаст правого защитника Джеда Спенса в аренду в «Ренн», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, соглашение будет рассчитано до конца этого сезона и не будет включать опцию выкупа.

Спенс перешел в состав «шпор» летом прошлого года за 15 миллионов евро. 22-летний англичанин сыграл за клуб в шести матчах, проведя в общей сложности 43 минуты.