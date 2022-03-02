«Арсенал» планирует продлить контракт с Букайо Сакой

«Арсенал» планирует продлить контракт с полузащитником Букайо Сакой, сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета видит в 20-летнем англичанине одного из самых важных игроков команды и хочет сохранить его в составе.

Нынешнее соглашение с футболистом действует до 2024 года.

В сезоне-2021/22 Сака провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 8 голов и 4 результативных передачи. Полузащитник является воспитанником лондонского клуба.