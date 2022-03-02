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Сегодня, 19:43

«Арсенал» планирует продлить контракт с Букайо Сакой

Иван Торопцев
Корреспондент

«Арсенал» планирует продлить контракт с полузащитником Букайо Сакой, сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета видит в 20-летнем англичанине одного из самых важных игроков команды и хочет сохранить его в составе.

Нынешнее соглашение с футболистом действует до 2024 года.

В сезоне-2021/22 Сака провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 8 голов и 4 результативных передачи. Полузащитник является воспитанником лондонского клуба.

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 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
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 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
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14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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