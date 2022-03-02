«Ливерпуль» интересуется нападающим пражской «Спарты» Гложеком

Нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек интересен «Ливерпулю», сообщает Jeunes Footeux.

По информации источника, 19-летний футболист также привлек внимание мюнхенской «Баварии». «Ливерпуль» намерен попытаться опередить немецкую команду в борьбе за Гложека.

Контракт форварда с пражской «Спартой» действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Гложек сыграл за чешский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.