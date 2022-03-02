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Сегодня, 18:00

«Ливерпуль» интересуется нападающим пражской «Спарты» Гложеком

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек интересен «Ливерпулю», сообщает Jeunes Footeux.

По информации источника, 19-летний футболист также привлек внимание мюнхенской «Баварии». «Ливерпуль» намерен попытаться опередить немецкую команду в борьбе за Гложека.

Контракт форварда с пражской «Спартой» действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Гложек сыграл за чешский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: https://www.jeunesfooteux.com/Mercato-Liverpool-s-invite-dans-le-dossier-Adam-Hlozek_a52459.html
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 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
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 0 : 0
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Манчестер Сити

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Эзри Конса

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