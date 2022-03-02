Фергюсон посоветовал «Манчестер Юнайтед» присмотреться к Анчелотти
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», информирует ESPN.
Как сообщают источники издания, кандидатуру Анчелотти руководству «красных дьяволов» предложил сэр Алекс Фергюсон.
На данный момент основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является действующий наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, однако если подписать контракт с ним не получится, команда может обратиться к Анчелотти.
В руководстве клуба считают, что итальянец умет добиваться результатов за короткий промежуток времени, а также имеет опыт работы в Англии.
Напомним, что сейчас «МЮ» возглавляет Ральф Рангник. Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Вест Хэм
|27
|13
|6
|8
|46-34
|45
|
7
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|26
|12
|4
|10
|24-21
|40
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|
11
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|
12
|Лестер
|24
|8
|6
|10
|39-43
|30
|
13
|Кр. Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|
14
|Ньюкасл
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|
15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|
16
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|25
|3
|12
|10
|22-32
|21
|
19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|0 : 4
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|0 : 2
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|1 : 1
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|0 : 0
|26.02
|18:30
|
Брайтон – Астон Вилла
|0 : 2
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 1
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|14
|1
|5