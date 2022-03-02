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Сегодня, 19:45

Фергюсон посоветовал «Манчестер Юнайтед» присмотреться к Анчелотти

Анчелотти может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», информирует ESPN.

Как сообщают источники издания, кандидатуру Анчелотти руководству «красных дьяволов» предложил сэр Алекс Фергюсон.

На данный момент основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является действующий наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, однако если подписать контракт с ним не получится, команда может обратиться к Анчелотти.

В руководстве клуба считают, что итальянец умет добиваться результатов за короткий промежуток времени, а также имеет опыт работы в Англии.

Напомним, что сейчас «МЮ» возглавляет Ральф Рангник. Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца сезона.

Карло Анчелотти
Маурисио Почеттино
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Алекс Фергюсон
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1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
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 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
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 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
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 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
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 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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