Фергюсон посоветовал «Манчестер Юнайтед» присмотреться к Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», информирует ESPN.

Как сообщают источники издания, кандидатуру Анчелотти руководству «красных дьяволов» предложил сэр Алекс Фергюсон.

На данный момент основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является действующий наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, однако если подписать контракт с ним не получится, команда может обратиться к Анчелотти.

В руководстве клуба считают, что итальянец умет добиваться результатов за короткий промежуток времени, а также имеет опыт работы в Англии.

Напомним, что сейчас «МЮ» возглавляет Ральф Рангник. Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца сезона.