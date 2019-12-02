«Арсенал» отказался от Аллегри из-за незнания им английского языка

«Арсенал» решил не приглашать на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, сообщает The Athletic.

Сообщается, что руководство «канониров» смутило то, что итальянец недостаточно хорошо знает английский даже на разговорном уровне. При этом ранее в итальянской прессе писали, что Аллегри начал учить английский.

Также руководителям не понравилось, что специалист собирается ввести в свой штаб девять человек, которых он сам выберет. У тренера, в свою очередь, возникли вопросы к уровню команды, поэтому он склонялся к тому, чтобы пока не принимать предложение, а летом, возможно, дождаться более предпочтительного варианта.

Ранее с поста главного тренера «Арсенала» был уволен Унаи Эмери. Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона.

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