«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

«Арсенал» в матче 27-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Арсенал» занимает девятое место в таблице. «Эвертон» — 11-й.

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27-й тур

«Арсенал» — «Эвертон» — 3:2 (2:2)

Голы: Калверт-Льюин, 1 (0:1). Нкетиа, 27 (1:1). Обамеянг, 33 (2:1). Ришарлисон, 45+4 (2:2). Обамеянг, 46 (3:2).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац (Сака, 18), Бельерин, Езил (Гендузи, 82), Джака, Себальос (Торрейра, 76), Обамеянг, Пепе, Нкетиа.

«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен (Андре Гомеш, 59), Делф (М-з.Кин, 82), Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Шнейдерлен, 31. Ришарлисон, 45+2. Сигурдссон, 73. Андре Гомеш, 90+4.

Судья: Аттуэлл (Англия).

23 февраля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».