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«Арсенал» объявил о переходе защитника «Фламенго» Мари

16:34
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«Арсенал» объявил у себя на официальном сайте о переходе в команду защитника «Фламенго» Пабло Мари. 26-летний испанец проведет остаток сезона-2019/20 в составе «канониров» на правах аренды. Также, «Арсенал» отметил, что имеет право на выкуп Мари летом 2020 года.

Мари выступал за «Фламенго» с января 2019 года, в составе этой команды он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. На счету защитника 22 матча за красно-черных, в которых он забил два гола.

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