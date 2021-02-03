«Арсенал» намерен обжаловать удаление Давида Луиса в матче с «Вулверхэмптоном»

«Арсенал» обжалует удаление защитника Давида Луиса в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:2), сообщает 3 февраля Goal.

По информации источника, «канониры» уверены в том, что футболист команды пытался уйти от контакта с нападающим «волков» Виллианом Жозе в своей штрафной на 45+3-й минуте встречи. Сообщается, что лондонский клуб изучил повторы эпизода и собирается подать протест, поскольку не считает, что Давид Луис нарушил правила.

После матча с «Вулверхэмптоном», состоявшегося 2 февраля, главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что пересматривал эпизод 10 раз и не увидел нарушения со стороны защитника своей команды.