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«Кристал Пэлас» продлил контракт с Ридевалдом

17:25
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Пресс-служба «Кристал Пэлас» объявила о продлении контракта с защитником «Кристал Пэлас» Джайро Ридевалдом.

В заявлении на официальном сайте лондонского клуба сообщается, что 24-летний голландец подписал соглашение сроком до конца июня 2024 года. Прежний контракт футболиста действовал до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Ридевалд провел 19 матчей за «Кристал Пэлас», на его счету 2 гола. Игрок выступает за «орлов» с лета 2017 года.

Дополнительная информация:

https://www.cpfc.co.uk/news/2021/february/jairo-riedewald-extends-crystal-palace-contract

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