«Кристал Пэлас» продлил контракт с Ридевалдом

Пресс-служба «Кристал Пэлас» объявила о продлении контракта с защитником «Кристал Пэлас» Джайро Ридевалдом.

В заявлении на официальном сайте лондонского клуба сообщается, что 24-летний голландец подписал соглашение сроком до конца июня 2024 года. Прежний контракт футболиста действовал до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Ридевалд провел 19 матчей за «Кристал Пэлас», на его счету 2 гола. Игрок выступает за «орлов» с лета 2017 года.