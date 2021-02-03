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Главный тренер сборной Алжира заявил, что Махрез несчастлив в «Манчестер Сити»

16:47
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Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади заявил, что нападающий национальной команды Рияд Махрез несчастлив в «Манчестер Сити», где выступает на клубном уровне.

«Махрез не счастлив на сто процентов в «Манчестер Сити», потому что хочет играть больше. Рияд хочет выходить на поле в каждом матче. Я не могу попросить его уйти из команды, я не его агент, но важно, чтобы он поддерживал форму и был готов к матчам сборной. Махрез — наш капитан, он нужен команде и способен вернуть себе лучшую форму», — цитирует DZFoot Бельмади.

В сезоне-2020/21 Махрез провел 25 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. В последних шести встречах команды в чемпионате Англии 29-летний алжирец появился в стартовом составе дважды и два раза не попал в заявку.

Дополнительная информация:

http://www.dzfoot.com/2021/02/02/belmadi-mahrez-veut-jouer-plus-avec-city-197296.php

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