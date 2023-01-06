«Арсенал» интересуется полузащитником «Вест Хэма» Райсом

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Mail.

По информации издания, главный тренер лондонского клуба Микель Артета лично заинтересован в трансфере английского хавбека. Испанский специалист уже одобрил подготовку первого предложения о переходе футболиста.

Ранее сообщалось, что Райсом также интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Контракт хавбека с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел за «молотобойцев» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.