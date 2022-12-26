«Челси» обходит «МЮ» и «Ман Сити» в гонке за Райса

«Челси» является главным претендентом на подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Sun.

По данным источника, «синие» обходят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в гонке за хавбека сборной Англии.

Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.