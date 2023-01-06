О'Хара: «Это уже не тот самый «Челси», к которому я привык»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара высказался о текущем уровне игры «Челси».

«Мне кажется, они выглядят мягкотелыми и слабыми. Они не несут опасности. Они прагматичны, и это уже не тот самый «Челси», к которому я привык. Тогда они появлялись и наводили ужас, их было трудно одолеть, они не пропускали, а в команде были звезды, забивавшие голы. Я вижу этот «Челси» и думаю, что я бы получил удовольствие от игры против них! Один из наиболее успешных футбольных клубов за последние 20 лет идет на 10-м месте», — приводит слова О'Хары Daily Mail.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков за 17 матчей. В последних восьми встречах АПЛ лондонцы одержали только одну победу.