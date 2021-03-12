Агуэро уверен, что летом покинет «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро уверен, что в летнее трансферное окно покинет английский клуб, сообщает AS.

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола, скорее всего, выставит на рынок аргентинца. Агуэро расстраивает этот вариант. Футболист не понимает, почему испанский специалист все чаще оставляет его на скамейке запасных. Сообщалось, что Гвардьола хочет видеть в «Ман Сити» форварда «Атлетико» Жоау Феликса.

10 марта тренер сообщил, что контракт Агуэро будет обсуждаться в конце сезона. В сезоне-2020/21 Агуэро провел 11 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола. Контракт 32-летнего аргентинца действует до конца июня 2021 года.