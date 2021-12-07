20-летний нападающий Балогун хочет уйти из «Арсенала» в аренду

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун намерен покинуть клуб. 20-летнему уроженцу Нью-Йорка, имеющему английского гражданство, надоело пребывание исключительно в молодежном составе «канониров», сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Балогун хочет играть на более высоком уровне. Исходя из этого, его агенты уже занимаются вопросом поиска Фоларину нового клуба из АПЛ.

Пока Балогун намерен уйти в аренду, чтобы затем вновь вернуться в «Арсенал» и еще раз побороться за право стать игроком основного состава команды.

В текущем сезоне Фоларин Балогун провел за «Арсенал» (U-23) во всех турнирах 16 матчей и забил 16 голов.