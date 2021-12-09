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Матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном» в АПЛ перенесен из-за коронавируса команде

21:44
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Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» перенесен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

Игра должны была пройти в воскресенье, 12 декабря.

Вчера, 8 декабря, УЕФА сообщил, что матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и французским «Ренном» не состоится.

Ранее главный тренер «шпор» Антонио Конте заявил, что в команде положительные тесты сдали восемь футболистов и пять членов тренерского штаба.

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Анна Горшкова все материалы автора

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