Матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном» в АПЛ перенесен из-за коронавируса команде

Матч 16-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» перенесен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

Игра должны была пройти в воскресенье, 12 декабря.

Brighton & Hove Albion's home fixture against Tottenham Hotspur, due to be played on Sunday 12 December at 2pm GMT, has been postponed following a Premier League Board meeting this afternoon #BHATOT



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Вчера, 8 декабря, УЕФА сообщил, что матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и французским «Ренном» не состоится.

Ранее главный тренер «шпор» Антонио Конте заявил, что в команде положительные тесты сдали восемь футболистов и пять членов тренерского штаба.