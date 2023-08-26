«Арсенал» упустил победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 3-го тура чемпионата Англии-2023/24 — 2:2.

«Оружейники» пропустили уже на 1-й минуте игры. Гол забил полузащитник гостей Андреас Перейра. «Арсенал» сравнял счет только на 70-й минуте: забил Букайо Сака. Через 2 минуты Эдвард Нкетиа вывел хозяев вперед.

На 83-й минуте защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси получил вторую желтую карточку. На 87-й минуте игрок гостей Жоау Пальинья сравнял счет.

«Арсенал» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Фулхэм» — 11-й (4 очка).