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Апелляция «Тоттенхэма» на отмену красной карточки Сона отклонена

18:28
Сон Хын Мин. Фото Reuters
Сон Хын Мин. Фото Reuters
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«Тоттенхэм» не смог опротестовать красную карточку форварда Сон Хын Мина в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports. «Шпоры» подали апелляцию, но она была отклонена Футбольной ассоциацией Англии (FA).

На 62-й минуте матча «Тоттенхэм» — «Челси» Сон упал на газон в борьбе с защитником синих Антонио Рюдигером и после этого ударил его ногой в бок. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор удалил форварда после просмотра видеоповтора.

Ранее стало известно, что Сон дисквалифицирован на три матча и пропустит встречи с «Брайтоном», «Норвичем» и «Саутгемптоном».

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