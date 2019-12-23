Сон Хын Мин получил трехматчевую дисквалификацию

Нападающий Сон Хын Мин пропустит три ближайших матча «Тоттенхэма» из-за дисквалификации. Клуб уже оспорил это решение, сообщает официальный сайт «шпор».

Причиной наказания стала красная карточка корейца в матче против «Челси» (0:2). На 62-й минуте игры Сон упал в борьбе с Антонио Рюдигером и после этого ударил его ногой в бок. Арбитр Энтони Тэйлор удалил форварда после просмотра видеоповтора.

Сон Хын Мин пропустит встречи с «Брайтоном», «Норвичем» и «Саутгемптоном».