Антонио Конте: "Сегодня Коста - игрок "Челси", где он будет завтра - сказать не могу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что не уверен в том, что Диегу Коста останется в команде этим летом. По словам Конте, в данный момент Коста восстанавливается от последствий травмы, поэтому не выходит на поле в контрольных матчах в преддверии сезона АПЛ.

- По состоянию на сегодняшний день Коста - игрок "Челси", - приводит Goal слова Конте. - Он травмирован, поэтому не играл с "Реалом". Как только он будет готов - я выпущу его на поле. Что до трансферов, то на рынке может произойти что угодно. Сейчас Коста - футболист "Челси", но что случится завтра, я сказать не могу.