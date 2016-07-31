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31 июля 2016, 03:12

Антонио Конте: "Сегодня Коста - игрок "Челси", где он будет завтра - сказать не могу"

Александр КОЖЕВНИКОВ
Корреспондент
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Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что не уверен в том, что Диегу Коста останется в команде этим летом. По словам Конте, в данный момент Коста восстанавливается от последствий травмы, поэтому не выходит на поле в контрольных матчах в преддверии сезона АПЛ.

 - По состоянию на сегодняшний день Коста - игрок "Челси", - приводит Goal слова Конте. - Он травмирован, поэтому не играл с "Реалом". Как только он будет готов - я выпущу его на поле. Что до трансферов, то на рынке может произойти что угодно. Сейчас Коста - футболист "Челси", но что случится завтра, я сказать не могу.

Антонио Конте
Диего Коста
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
16
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
17
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 21
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 4 : 2
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 1 : 1
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 3 : 0
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 2
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 0 : 1
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 4 : 1
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 - : -
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 23 1 7
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