Антонио Конте: "Сегодня Коста - игрок "Челси", где он будет завтра - сказать не могу"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что не уверен в том, что Диегу Коста останется в команде этим летом. По словам Конте, в данный момент Коста восстанавливается от последствий травмы, поэтому не выходит на поле в контрольных матчах в преддверии сезона АПЛ.
- По состоянию на сегодняшний день Коста - игрок "Челси", - приводит Goal слова Конте. - Он травмирован, поэтому не играл с "Реалом". Как только он будет готов - я выпущу его на поле. Что до трансферов, то на рынке может произойти что угодно. Сейчас Коста - футболист "Челси", но что случится завтра, я сказать не могу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|5
|3
|59-26
|59
|
3
|Арсенал
|26
|18
|4
|4
|62-23
|58
|
4
|Астон Вилла
|26
|16
|4
|6
|56-35
|52
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|26
|14
|2
|10
|36-36
|44
|
7
|Брайтон
|26
|10
|9
|7
|49-41
|39
|
8
|Ньюкасл
|26
|11
|4
|11
|54-45
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|26
|9
|5
|12
|36-42
|32
|
13
|Кр. Пэлас
|26
|7
|7
|12
|31-44
|28
|
14
|Борнмут
|25
|7
|7
|11
|33-47
|28
|
15
|Брентфорд
|25
|7
|4
|14
|35-44
|25
|
16
|Нот. Форест
|26
|6
|6
|14
|34-48
|24
|
17
|Эвертон
|26
|8
|7
|11
|28-34
|21
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|26
|3
|4
|19
|25-58
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|23.02
|23:00
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|4 : 2
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|1 : 1
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|3 : 0
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 2
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|0 : 1
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|4 : 1
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|- : -
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|23
|1
|7