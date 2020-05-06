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Андрей Воронин: «В Англии сейчас большая эпидемия, там хаос с вирусом»

19:03
Лестер. Фото AFP
Лестер. Фото AFP
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Бывший форвард «Ливерпуля» и «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о возможном завершении сезона в Англии и ситуации с распространением коронавируса в стране.

— «Ливерпуль»? Я из того «Ливерпуля» знаю Клоппа только. Он меня тренировал. Общаемся чуть-чуть. Не думаю, что у «Ливерпуля» заберут чемпоинство, слишком большой отрыв. Самое обидное, что они не смогут почувствовать себя чемпионами. Это самое обидное. Везде в книгах будет написано, что стали чемпионами таким образом. Ребята не почувствуют себя так, как могли бы. В Англии сейчас большая эпидемия, там хаос с вирусом. Не думаю, что чемпионат возобновится. В крайнем случае, нужно сделать все компактно. Пока и УЕФА не понимает, как будет дальше, — сказал Воронин во время LiveShow Youtube-канала «Динамо».

Воронин выступал за «Ливерпуль» с 2007-й по 2009 год.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=slQxwleS8f4

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