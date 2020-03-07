Анчелотти вспомнил о последнем дне в «Челси» и поблагодарил Абрамовича

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча чемпионата Англии против «Челси» вспомнил о своей работе в лондонском клубе и эффектном прощании. Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год, выиграл с ним чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

— Я знал, что это будет моя последняя игра и позвал друзей из Италии на прощальный ужин, — цитирует Talksport Анчелотти. — По пути домой в автобусе игроки уже знали, что я уволен, и Эшли Коул сказал, что нам нужно вместе куда-нибудь сходить. Я отказался, потому что у меня была встреча с десятью друзьями, мы должны были поужинать у меня дома.

Но Эшли настаивал: «Нет, они все должны пойти. Мы пришлем за вами автобус». И он действительно прислал микроавтобус. Это было незабываемо.

Я помню каждый день в «Челси». Это был фантастический период с фантастическим персоналом и невероятными игроками. У нас были хорошие отношения с Романом Абрамовичем. Он дал мне шанс поработать в Англии, это была одна из лучших моих команд.