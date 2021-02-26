Абрахам летом покинет «Челси»

Нападающий «Челси» Теему Абрахам в летнее трансферное окно покинет лонндонский клуб, сообщает The Athletic 26 февраля.

По данным источника, 23-летний англичанин вынужден будет искать себе новую команду, потому что в клубе решили продлить на год соглашение с конкурентом Абрахама — Оливье Жиру. Также лондонцы интересуются норвежским нападающим «Боруссии» Эрлином Холанном, поэтому места в составе для английского форварда не будет.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл за «Челси» 28 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи.