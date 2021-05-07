Анчелотти опроверг слухи об интересе «Эвертона» к Щенсны

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти опроверг информацию об интересе английского клуба к вратарю «Ювентуса» Войцеху Щенсны.

«У меня уже есть основной вратарь, это Джордан Пикфорд. Сейчас я думаю только о матче с «Вест Хэмом», мы хотим попасть в еврокубки», — приводит Goal слова Анчелотти.

5 мая сообщалось, что Щенсны может перейти в «Эвертон» за 10 миллионов евро.