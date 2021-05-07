Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Анчелотти опроверг слухи об интересе «Эвертона» к Щенсны

13:28
Теги:

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти опроверг информацию об интересе английского клуба к вратарю «Ювентуса» Войцеху Щенсны.

«У меня уже есть основной вратарь, это Джордан Пикфорд. Сейчас я думаю только о матче с «Вест Хэмом», мы хотим попасть в еврокубки», — приводит Goal слова Анчелотти.

5 мая сообщалось, что Щенсны может перейти в «Эвертон» за 10 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

На Олимпиаду прорвалась 140-килограммовый трансгендер. Намечается скандал
Ночь в подъезде: наследники выживают знаменитую актрису из квартиры
Как Зеленский пошутил о вездесущих русских
Лукашенко заявил о готовности провести выборы президента одновременно с США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд