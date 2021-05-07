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Кейн рассказал о своем желании завоевывать трофеи

13:16
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился своими чемпионскими амбициями.

«Я уже успел многое сделать на поле, но думаю о многих вещах, которых еще хотел бы достичь. Я открыто говорю о том, что хочу выигрывать трофеи. Это причина, по которой я стал футболистом и играю в эту игру. Хочу побеждать и разделять радость с партнерами по команде, поднимая кубки вместе с ними. Пока этого еще не произошло, но у меня много времени. Уверен, что трофеи еще придут», — приводит BBC слова Кейна.

В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» дошел до финала Кубка английской лиги, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/57012864

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