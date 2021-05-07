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Пол Скоулз считает, что «МЮ» нужно подписать Кейна или Холанда

15:08
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, кого манкунианцам стоит купить в летнее трансферное окно.

«МЮ» нужно купить настоящего центрфорварда на ближайшие пять лет. Я говорю о Кейне или Холанде. Кавани в плане физической подготовки будет сдавать. Он также может получить травму. Когда речь заходит о центре нападения, я думаю о Кейне и Холанде", — цитирует Скоулза BT Sport.

Вчера, 6 мая, «МЮ» вышел в финал Лиги Европы по сумме двух матчей с «Ромой» (8:5). В ключевой игре «красные дьяволы» сыграют с «Вильярреалом» 26 мая. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bt.com/sport

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