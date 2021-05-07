Пол Скоулз считает, что «МЮ» нужно подписать Кейна или Холанда
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, кого манкунианцам стоит купить в летнее трансферное окно.
«МЮ» нужно купить настоящего центрфорварда на ближайшие пять лет. Я говорю о Кейне или Холанде. Кавани в плане физической подготовки будет сдавать. Он также может получить травму. Когда речь заходит о центре нападения, я думаю о Кейне и Холанде", — цитирует Скоулза BT Sport.
Вчера, 6 мая, «МЮ» вышел в финал Лиги Европы по сумме двух матчей с «Ромой» (8:5). В ключевой игре «красные дьяволы» сыграют с «Вильярреалом» 26 мая. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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