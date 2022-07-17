Гол Маунта принес «Челси» победу над мексиканской «Америкой»

«Челси» в товарищеском матче обыграл мексиканскую «Америку» со счетом 2:1.

Отличились Тимо Вернер и Мейсон Маунт, Рис Джеймс отправил мяч в свои ворота. Отметим, новичок лондонцев Калиду Кулибали не попал в заявку.

В следующем матче в турне по США «Челси» сыграет с «Шарлотт». Встреча пройдет 21 июля.