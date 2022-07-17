Магуайр: «Мы смотрим вперед и хотим вернуть «МЮ» трофеи»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился мнением о минувшем сезоне для команды.

«Прошлый сезон был разочаровывающим. Как я, так и команда играли не лучшим образом. Но хорошая карьера может длиться 10-15 лет, и невозможно добиться того, чтобы каждый год все шло как по маслу, без трудностей. Придется бороться, будут и неудачи. Прошлый год, безусловно, был для меня неудачным. Но теперь все позади, мы смотрим вперед и хотим вернуть этому клубу трофеи. Это главное», — приводит слова Магуайра ESPN.