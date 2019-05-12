Алиссон выиграл "Золотую перчатку" в дебютном сезоне в Англии

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выиграл "Золотую перчатку" по итогам чемпионата Англии-2018/19. Бразильский голкипер провел наибольшее число сухих матчей - 21.

Алиссон перешел в "Ливерпуль" перед началом сезона из "Ромы".

"Ливерпуль" в чемпионате Англии набрал 97 очков, сразу два его футболиста - Садио Мане и Мохамед Салах разделили с Пьером-Эмериком Обамеянгом из "Арсенала" титул лучшего бомбардира (по 22 мяча). Тем не менее, чемпионом стал "Манчестер Сити", обошедший команду Юргена Клоппа на 1 очко.