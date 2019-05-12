Алиссон выиграл "Золотую перчатку" в дебютном сезоне в Англии

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выиграл "Золотую перчатку" по итогам чемпионата Англии-2018/19. Бразильский голкипер провел наибольшее число сухих матчей - 21.
Алиссон перешел в "Ливерпуль" перед началом сезона из "Ромы".
"Ливерпуль" в чемпионате Англии набрал 97 очков, сразу два его футболиста - Садио Мане и Мохамед Салах разделили с Пьером-Эмериком Обамеянгом из "Арсенала" титул лучшего бомбардира (по 22 мяча). Тем не менее, чемпионом стал "Манчестер Сити", обошедший команду Юргена Клоппа на 1 очко.
A brilliant debut season for the Reds. 👏– Liverpool FC (@LFC) 12 мая 2019 г.
Our @Alissonbecker wins the @premierleague Golden Glove, with 21 clean sheets. 🙌🔴 pic.twitter.com/RXABGgmXbm
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