Алиссон — о победе «Ливерпуля» в меньшинстве над «Ньюкаслом»: «Эта игра единственная в своем роде»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о победе мерсисайдцев над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» на 28-й минуте остался в меньшинстве при счете 0:1 в пользу «Ньюкасла» после удаления Ван Дейка. Во втором тайме красные перевернули игру благодаря дублю Дарвина Нуньеса.

«Нельзя недооценивать «Ливерпуль» даже в такой игре. Когда вы играете как единое целое, вы можете делать на поле очень многое. Вы можете уменьшить пространство на поле.

В перерыве мы сказали в раздевалке, что должны верить, что у нас будут шансы и мы способны сделать что-то особенное этим вечером. Мы сделали это. Эта игра — единственная в своем роде», — приводит слова Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».