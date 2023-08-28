Каррагер рассказал, за сколько нужно продавать Салаха

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха из английской команды. В СМИ писали, что 31-летний египтянин согласовал переход в саудовский «Аль-Иттихад».

«Я считаю, что продавать Салаха нужно не менее чем за 150 миллионов фунтов. Вы не найдете замену Салаху за 100 миллионов», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Футболист выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В этом сезоне АПЛ вингер провел 3 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.