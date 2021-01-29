Александр-Арнолд назвал заслуженной победу над «Тоттенхэмом»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рад победе над «Тоттенхэмом» в 20-м туре чемпионата Англии. Также он добавил, что «красные» по-прежнему настраиваются на каждого соперника с целью победить.

— Нам это было нужно, и мы заслужили эту победу, — цитирует BBC Трента. — Мы доминировали на протяжении большей части игры. Мы приехали с планом игры, который выполнили отлично и заслужили три очка. Голы в подобных встречах меняют манеру игры соперника.

На самом деле ничего не изменилось, мы — та же команда, которой всегда были. У нас одинаковый менталитет в отношении матчей, мы уважаем соперников. Ожидаем от себя, что должны выигрывать матчи.