Александр-Арнолд назвал Месси лучшим игроком на свете

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд признался, что Криштиану Роналду и Лионель Месси являются его примерами для подражания. По его мнению, похожих на них игроков не будет в ближайшее время.

— Если назвать двух лучших игроков, которых я видел и, вероятно, когда-либо увижу, то это Роналду и Месси, и они всегда хотели совершенствоваться, добиваться результатов индивидуально и с командами, — цитирует Liverpool Echo Трента. — Месси выиграл шесть золотых мячей, а Роналду — пять, но они так и не успокоились и не отдыхали. Они никогда не думали, что сделали достаточно. У них есть голод и желание побеждать 24/7, каждый день в году. Они никогда не выключаются. Для меня это пример, которому я должен следовать.

Месси в течение 15 лет делал то, чего раньше никогда не видел. У него нет слабых сторон. Я не видел ничего, что бы он не делал, и по этой причине Лео — лучший игрок на свете. Если я когда-нибудь увижу кого-нибудь похожего на него, буду считать себя везунчиком.