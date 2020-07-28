Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа с получением награды лучшему тренеру года и рассказал, как пообщался с немцем после того, как мерсисайдцы стали чемпионами Англии.

— Юрген, это была фантастика, — приводит Sky Sports слова Фергюсона. — Сейчас все уже говорят о возвращении «Лидса» в премьер-лигу после 16 лет в чемпионшипе, но выиграть первый за 30 лет титул с «Ливерпулем» — невероятно. Ты точно заслужил это, команда показывала отличный уровень футбола. Твоя личность, твои качества распространяются на весь «Ливерпуль». Отличное выступление. Я прощаю тебя за то, что ты позвонил мне в 3.30 утра, чтобы рассказать, что ты стал чемпионом. Ты заслужил этот титул, отличная работа.