«Аль-Иттихад» хочет купить защитника Магальяйнса у «Арсенала»

«Аль-Иттихад» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом, сообщает саудовский журналист Ахмед Аль-Аджлан.

Источник утверждает, что президент саудовского клуба встретился с 25-летним бразильцем в Лондоне, чтобы отсудить трансфер. Одновременно идут переговоры с «канонирами».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщат, что «Арсенал» не собирается продавать защитника. Лондонский клуб даже не стал называть примерную цену, которую хочет получить за Магальяйнса.

В сезоне-2023/24 футболист сыграл за команду 3 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.