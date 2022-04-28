«Пусть будет подальше от нас». Баринов пожелал удачи Рангнику в сборной Австрии

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии. Об этом ранее сообщило немецкое издание Kurier.

«Меня не волнует, что будет со сборной Австрии, если ее будет возглавлять Рангник. Хотелось бы, чтобы у него там все получилось. Пусть он будет подальше от нас. Желаю ему успехов! Пусть отправят подальше, чтобы нашим футболом занимались наши тренеры, которые не только за деньги будут этим заниматься. Меня больше волнует, будем ли мы играть когда-нибудь в футбол на международной арене или нет», — сказал Баринов «СЭ».

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

63-летний Рангник возглавил «МЮ» 3 декабря 2021 года. Летом 2022 года Эрик тен Хаг официально сменит немецкого специалиста на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».