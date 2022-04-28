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«Пусть будет подальше от нас». Баринов пожелал удачи Рангнику в сборной Австрии

Актер Баринов надеется, что Рангник будет подальше от «Локомотива»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ральф Рангник.
Фото AFP

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии. Об этом ранее сообщило немецкое издание Kurier.

«Меня не волнует, что будет со сборной Австрии, если ее будет возглавлять Рангник. Хотелось бы, чтобы у него там все получилось. Пусть он будет подальше от нас. Желаю ему успехов! Пусть отправят подальше, чтобы нашим футболом занимались наши тренеры, которые не только за деньги будут этим заниматься. Меня больше волнует, будем ли мы играть когда-нибудь в футбол на международной арене или нет», — сказал Баринов «СЭ».

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

63-летний Рангник возглавил «МЮ» 3 декабря 2021 года. Летом 2022 года Эрик тен Хаг официально сменит немецкого специалиста на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Сборная Австрии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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