«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд

28 апреля в Манчестере состоится перенесенный матч 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес, Мактоминей, Матич, Б.Фернандеш, Эланга, Рэшфорд, К.Роналду.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Байи, Джонс, Мата, Мейбри, Шоритайр, Фернандес, Гарначо.

«Челси»: Менди, Р.Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Т.Силва, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Маунт, Вернер, Хаверц.

Запасные: Кепа, Сарр, Чалоба, Кенеди, Сауль, Зиеш, Лофтус-Чик, Пулишич, Лукаку.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.