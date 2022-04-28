Рангник готов возглавить сборную Австрии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник близок к назначению на пост главного тренера сборной Австрии, сообщает Goal со ссылкой на Kurier.

63-летний немецкий специалист дал согласие на сотрудничество с Австрийским футбольным союзом.

В пятницу, 29 апреля, глава федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру Рангника президиуму организации, и в тот же день может быть объявлено о назначении тренера.

Напомним, что со следующего сезона «Манчетер Юнайтед» возглавит Эрик тен Хаг, который сейчас работает в Нидерландах.