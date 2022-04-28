«Человек должен быть или тренером, или коммерсантом». Экс-президент «Локо» Наумов о Рангнике в сборной Австрии

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии. Об этом ранее сообщило немецкое издание Kurier.

«У Рангника есть имя, которое работает на него. Сначала мы работаем на свое имя, а потом оно работает на нас. Каким он стал тренером, никто не знает. Там не получилось, тут не вышло, здесь в коммерцию ударился. Но имя работает и сработало в случае со сборной Австрии. Австрийцы, видимо, посчитали, что Рангник хорошо потренирует их сборную. Дай Бог, но сейчас я сомневаюсь в его возможностях как тренера. Не потому что он неталантливый, а потому что человек должен быть или тренером, или коммерсантом. Мне кажется, что ничего путного из этой затеи не выйдет», — сказал Наумов «СЭ».

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Ранее стало известно, что по окончании сезона-2021/2022 главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне «МЮ» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.