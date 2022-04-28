«Человек должен быть или тренером, или коммерсантом». Экс-президент «Локо» Наумов о Рангнике в сборной Австрии
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии. Об этом ранее сообщило немецкое издание Kurier.
«У Рангника есть имя, которое работает на него. Сначала мы работаем на свое имя, а потом оно работает на нас. Каким он стал тренером, никто не знает. Там не получилось, тут не вышло, здесь в коммерцию ударился. Но имя работает и сработало в случае со сборной Австрии. Австрийцы, видимо, посчитали, что Рангник хорошо потренирует их сборную. Дай Бог, но сейчас я сомневаюсь в его возможностях как тренера. Не потому что он неталантливый, а потому что человек должен быть или тренером, или коммерсантом. Мне кажется, что ничего путного из этой затеи не выйдет», — сказал Наумов «СЭ».
Ранее стало известно, что по окончании сезона-2021/2022 главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Эрик тен Хаг.
В текущем сезоне «МЮ» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|
3
|Челси
|32
|19
|8
|5
|67-27
|65
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|
12
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|
13
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|
15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
16
|Лидс
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|
17
|Бернли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|- : -
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|- : -
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|16
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7