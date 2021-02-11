Агент Погба: «Если я начинаю что-то говорить, то кто-то обязательно обижается»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что не хочет обсуждать возможное возвращение игрока в «Ювентус».

«Погба в «Ювентусе»? Я не могу говорить о Поле, потому что люди начинают слишком нервничать. Потом не спят всю ночь. Я должен работать тихо... Если я начинаю что-то говорить, то кто-то обязательно обижается», — приводит слова агента в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2020/21 Погба провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.