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Агент Погба: «Если я начинаю что-то говорить, то кто-то обязательно обижается»

20:29
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Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что не хочет обсуждать возможное возвращение игрока в «Ювентус».

«Погба в «Ювентусе»? Я не могу говорить о Поле, потому что люди начинают слишком нервничать. Потом не спят всю ночь. Я должен работать тихо... Если я начинаю что-то говорить, то кто-то обязательно обижается», — приводит слова агента в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2020/21 Погба провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

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