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Тренер «Ньюкасла» признался, что ему угрожали смертью в соцсетях

21:32
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс рассказал об угрозах смертью, которые он получал в социальных сетях.

«Социальные сети — действительно мощное оружие для всех, кого это касается, — цитирует Брюса Sky Sports. — Я получал оскорбления — угрозы смертью и другие похожие вещи. Когда я вижу, что судья вынужден отойти от дел, потому что он сделал ошибку, и люди угрожают отнять у него жизнь — это непристойно и нелепо. Это нужно пресекать и лучше справляться с этим. Эту ситуацию нужно остановить».

Ранее арбитр Майк Дин попросил не назначать его на ближайшие матчи, так как ему угрожали смертью после ошибок в предыдущих играх.

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