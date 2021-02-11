Моуринью рассказал, почему Бэйл не попал в заявку «Тоттенхэма» на матч с «Эвертоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему Гарет Бэйл не попал в заявку на матч 1/8 финала Кубка Англии против «Эвертона» (4:5).

«В воскресенье мы играли с «Вест Бромвичем», а Гарет был в запасе. Он так и не появился на поле. В понедельник я очень удивился, когда узнал, что ему нужно обследование, и он чувствует себя некомфортно. Во вторник он уже тренировался с командой, но мне сказали о его желании поработать с медиками, чтобы решить свою проблему со здоровьем. Гарет чувствует дискомфорт, из-за которого не может на 100 процентов на тренировках», — цитирует Goal Моуринью.

Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2020/21 31-летний валлиец провел 15 матчей за команду, на его счету 4 гола.