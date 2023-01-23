Агент нападающего «Арсенала» Троссара рассказал, что «Тоттенхэм» пытался подписать игрока

Агент Джози Комхейр, представляющий интересы нападающего «Арсенала» Леандро Троссара, рассказал, что «Тоттенхэм» пытался подписать форварда в это трансферное окно.

«Шпоры» связывались с нами, в течение последних двух недель мы вели переговоры. Они хотели подписать Троссара, но затягивали и просили подождать. В среду мы связались с «Арсеналом», и через 24 часа было готово соглашение", — цитирует Sky Sports агента.

28-летний бельгиец перешел в «Арсенал» из «Брайтона» 20 января, сумма трансфера составила 24 миллиона евро.

Троссар дебютировал за «канониров» в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:2).