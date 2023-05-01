Агент Головина рассказал о серьезном интересе «Ньюкасла» к игроку

Футбольный агент Александр Клюев рассказал об интересе со стороны «Ньюкасла» к своему клиенту, полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«От «Ньюкасла» был серьезный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учетом прихода серьезных инвесторов — это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звездной болезни, но есть желание играть на максимуме», — цитирует Клюева «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 25 миллионов евро. Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.