Лэмпард — об «Арсенале»: «Это фантастическая команда. Осталось достаточно игр, чтобы элемент риска присутствовал в таблице»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в текущем сезоне.

«Они все еще очень стремятся выиграть премьер-лигу. Это фантастическая команда, и они проводят отличный сезон. Если они слегка ранены, то могут сильно отреагировать. Осталось еще достаточно игр, чтобы элемент риска все еще присутствовал в верхней части таблицы и в нижней. Они точно остаются в гонке. «Манчестер Сити» продемонстрировал невероятную форму, и мы очень уважаем это, но мы также должны уважать то, что «Арсенал» сделал в этом году. Они все равно будут верить, что участвуют в борьбе, и это правильно», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 76 очков за 32 матча. «Арсенал» занимает вторую строчку, отставая на одно очко, сыграв на матч больше.