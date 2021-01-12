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Агент Езила надеется, что игрок перейдет в «Фенербахче»

21:08
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Агент полузащитника «Арсенала» Месута Езила Эркут Согут выразил надежду, что игрок продолжит карьеру в «Фенербахче». Ранее сообщалось, что игрок может перейти в стамбульский клуб уже этой зимой.

— Езил не обычный болельщик «Фенербахче», он настоящий фанатик, — цитирует Goal Езила. — Он перейдет в Турцию только в «Фенербахче». Надеюсь, это произойдет. Но пока ничего не случилось, неправильно говорить о каких-то конкретных вещах. Но надеюсь, это произойдет.

В нынешнем сезоне хавбек еще не выходил на поле в составе «Арсенала».

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