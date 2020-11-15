Агент Байи намекнул на уход футболиста из «Манчестер Юнайтед»
Грациано Баттистини, агент защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи заявил о возможном уходе футболиста из команды.
— Если Эрику дать шанс, то он может стать важным игроком и решить некоторые проблемы команды, — приводит Goal.com слова Баттистини. — Если этого не случится, то оценка ситуации очевидна.
В сезоне-2020/21 Байи провел 4 матча за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего ивуарийца в 17,5 миллиона евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.