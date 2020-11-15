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Агент Байи намекнул на уход футболиста из «Манчестер Юнайтед»

13:58
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Грациано Баттистини, агент защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи заявил о возможном уходе футболиста из команды.

— Если Эрику дать шанс, то он может стать важным игроком и решить некоторые проблемы команды, — приводит Goal.com слова Баттистини. — Если этого не случится, то оценка ситуации очевидна.

В сезоне-2020/21 Байи провел 4 матча за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего ивуарийца в 17,5 миллиона евро.

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